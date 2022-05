Oristano

Agevolazioni anche per i veicoli commerciali

Via da oggi, lunedì 16 maggio, agli incentivi statali per l’acquisto di auto elettriche (autovetture con emissioni comprese fra 0 e 20 g/km di CO2 ), ibride plug-in (autovetture con emissioni di CO2 comprese fra 21 e 60 g/km di CO2), full hybrid, mild hybrid e con motorizzazione ad alta efficienza (autovetture con emissioni di CO2 fra 61 e 135 g/km).

La piattaforma del Ministero sello Sviluppo economico sarà attiva a partire da mercoledì 25 maggio, ma già ora è possibile beneficiare dello sconto ordinando la nuova automobile o moto. Il veicolo acquistato con i nuovi incentivi 2022 deve essere immatricolato entro 180 giorni dalla prenotazione dei contributi.

L’ecobonus sarà finanziato con 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Gli sconti sul prezzo delle auto vanno dai 2.000 euro fino a 5.000 euro. Per l’acquisto di auto elettriche, con un prezzo fino a 35 mila euro più Iva, è previsto uno sconto di 3.000 euro, a cui si possono aggiungere ulteriori 2.000 euro con la rottamazione di un mezzo inferiore a Euro 5.

Chi invece opterà per un veicolo ibrido plug-in con un prezzo fino a 45 mila euro più Iva avrà diritto a uno sconto di 2.000 euro. Anche in questo caso, rottamando la vecchia auto arrivano altri 2.000 euro di buono acquisto.

È previsto un contributo di 2.000 euro, soltanto con la rottamazione, per le auto con motori tradizionali a basse emissioni e alcune tipologie di mild hybrid e full hybrid con un prezzo fino a 35 mila euro più Iva.

Sono stati previsti incentivi anche per l’acquisto di motocicli e ciclomotori. Lo sconto per le moto e per i ciclomotori elettrici e ibridi è del 30% sul prezzo di vendita del nuovo, fino a un massimo di 3.000 euro. Si può arrivare al 40%, fino a un massimo di 4.000 euro, ma solo se si rottama una moto da Euro 0 a Euro 3.

Per moto e ciclomotori termici invece, a fronte di uno sconto del venditore del 5%, è previsto un contributo del 40% sul prezzo d’acquisto e fino a 2.500 euro con rottamazione.

Il bonus vale anche per l’acquisto di veicoli commerciali N1 ed N2, nuovi, ad alimentazione elettrica. Lo sconto è di 4.000 per i mezzi sino a 1,5 tonnellate, 6.000 euro per i mezzi sino a 3,49 tonnellate, 12.000 euro per quelli sino a 7 tonnellate e 14.000 euro per quelli fino a 12 tonnellate.

Lunedì, 16 maggio 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.