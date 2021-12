Arborea

L’annuncio della sindaca Pintus

Nuovi fondi dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura per realizzare interventi di ripristino del manto stradale sulle strade rurali 14 ovest e 12 ovest, ad Arborea.

In seguito allo scorrimento della graduatoria relativa al bando 2017 per l’ammissione al finanziamento di interventi finalizzati a migliorare la viabilità rurale, il comune di Arborea è risultato beneficiario di risorse regionali per un importo complessivo di 200.000 euro.

La notizia è stata diffusa dalla sindaca del paese, Manuela Pintus.

Tale misura si affianca agli interventi attualmente in corso da parte dell’amministrazione comunale con i quali si sta provvedendo alla sistemazione dei tratti maggiormente danneggiati a seguito delle forti piogge dei mesi scorsi.

Sempre in tema di viabilità, la Provincia di Oristano, in risposta a una nota di richiesta interventi urgenti sulle strade provinciali che interessano il territorio comunale – in particolar modo il tratto della sp 49 che porta a Terralba e Marrubiu -, ha recentemente comunicato che nei primi mesi del 2022 saranno programmati lavori di manutenzione sui tratti di strada particolarmente compromessi.