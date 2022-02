“L’interesse primario deve essere preservare la coalizione di centrodestra”, ha dichiarato l’assessore regionale dei Lavori Pubblici e coordinatore regionale dei Riformatori Aldo Salaris, “è prematuro parlare di candidato sindaco. Certamente noi, che siamo un partito in movimento, oggi siamo più forti, ma le sfide non finiscono qui”.

“Questo matrimonio si fa”, ha esordito stamane in conferenza stampa il coordinatore provinciale dei Riformatori, Andrea Santucciu. “Ora dobbiamo lavorare duramente perché vogliamo contribuire alla conferma dell’amministrazione comunale che sta guidano con successo Oristano. Il perimetro della coalizione in vista delle prossime amministrative deve essere quello regionale. Sulla scelta del candidato sindaco è bene precisare che oggi il primo cittadino è Andrea Lutzu”.

Da oggi gli ex esponenti di Fortza Paris nel Consiglio comunale di Oristano passano ufficialmente ai Riformatori Sardi. Andrea Muru, Giulia Solinas e Davide Tatti – che a metà dicembre avevano lasciato il gruppo di Fortza Paris e avevano aderito al misto – vanno così a fare compagnia a Veronica Cabras, coordinatrice cittadina dei Riformatori. E se finora la formazione politica presieduta da Mara Lai a Palazzo degli Scolopi aveva un solo assessore, Gianfranco Licheri, ecco che arrivano anche il vicesindaco Massimiliano Sanna e l’assessora Carmen Murru. I Riformatori rafforzano quindi la loro presenza in aula e all’interno dell’esecutivo, lanciando un chiaro segnale in vista delle imminenti amministrative.

Davide Tatti, Carmen Murru, Gianfranco Licheri, Aldo Salaris, Veronica Cabras e Massimiliano Sanna

“Abbiamo risorse umane che possono ricoprire la carica di sindaco”, ha detto l’ex coordinatore cittadino di Fortza Paris, Mauro Solinas, “ma il candidato lo decide l’intera coalizione. Cercheremo il migliore accordo per tutti”. Solinas non ha nascosto un pizzico di emozione: “Quando si accetta una nuova sfida è sempre un momento di grande gioia, ma è giusto prima di tutto ringraziare la casa che lasciamo. Siamo cresciuti con Fortza Paris, ora è tempo di voltare pagina. Lo facciamo con tutti i nostri consiglieri e assessori, ma non solo. Vogliamo incidere e proporre una lista di ragazzi capaci, che saranno in grado di far crescere la città”.

“Siamo cresciuti tanto a Oristano”, ha dichiarato la presidente dei Riformatori Sardi, Mara Lai, “lo abbiamo fatto grazie al contributo della nostra coordinatrice cittadina Veronica Cabras e a quello dell’assessore Gianfranco Licheri. Oggi arrivano forze fresche, significa che la nostra proposta è valida. L’attuale amministrazione comunale merita una conferma”.

“Questa non è un’operazione elettorale”, ha aggiunto il consigliere regionale Michele Cossa. “Il nostro è un progetto concreto che ha cuore, testa e gambe in Sardegna. Oggi celebriamo un momento importante. Questo è un arricchimento che per importanza va oltre i confini di Oristano”.

Tra gli interventi anche quello dell’assessore comunale all’Ambiente, Gianfranco Licheri: “Il nostro gruppo ha fatto tanto per questa amministrazione”, ha detto l’esponente della Giunta Lutzu, “oggi accogliamo gli amici di Fortza Paris, sono certo che il loro arrivo arricchirà i Riformatori. Abbiamo una scadenza molto importante a giugno. Cosa dire, fortza paris“.

“Grazie perché ci avete accolto”, il commento dell’ex capogruppo in Consiglio comunale di Fortza Paris, Davide Tatti. “Uniamo due grandi forze per progetti e modo di vivere la politica all’interno dell’aula consiliare”.

Diversi gli amministratori comunali ed ex sindaci presenti in sala per celebrare il matrimonio politico. Tra loro il vicesindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, l’assessora comunale Carmen Murru, Andrea Casu, sindaco di Santa Giusta, Stefano Licheri, primo cittadino di Ghilarza, ma anche l’ex sindaco di Cuglieri Gianni Panichi. In sala erano presenti anche il presidente dell’Istar Maurizio Casu e il consigliere di amministrazione dell’ente, Roberto Picchedda.

Venerdì, 18 febbraio 2022

