Nuovi dossi artificiali e attraversamenti pedonali rialzati a Sarroch

Dopo il ripristino e l’ampliamento della segnaletica orizzontale e l’introduzione della “Zona 30” nel centro storico, dove non sarà più possibile superare i 30 km/h, in questi giorni sono stati installati nuovi dossi artificiali e attraversamenti pedonali. “Lo scopo è di far rispettare i limiti di velocità nei punti più sensibili della viabilità urbana” ha comunicato il Comune.

Nello specifico, gli attraversamenti pedonali rialzati sono stati posizionati in via Cagliari, fronte rifornitore, via Cagliari, in prossimità dell’incrocio con via Fermi, via Verdi, in prossimità dell’incrocio con via Donizetti e via del Porto, in prossimità dell’incrocio con via Maestrale.

Invece, i dossi artificiali si trovano in via Trieste, via Martiri del Tripoli e via Siotto.