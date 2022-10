Nuovi direttori sanitario e amministrativo in Aou Cagliari - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 14 OTT - Giancarlo Angioni e Antonio Tognotti nuovi direttori sanitario e amministrativo dell'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari. Sono stati nominati dalla direttrice generale dell'Aou Chiara Seazzu. Angioni sino a oggi è stato direttore del Dipartimento Servizi e direttore del Laboratorio analisi dell'Arnas Brotzu, azienda nella quale nel 2020, in piena pandemia, ha ricoperto anche il ruolo di direttore sanitario.

Esperto di contabilità e bilanci, il direttore amministrativo, Tognotti, attualmente è direttore del Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie di Ares e a capo della Struttura Complessa Gestione Economica e Patrimoniale - Bilancio.

"La direzione aziendale è adesso al completo - commenta Chiara Seazzu - e sono felice della disponibilità del dottor Angioni e del dottor Tognotti ad assumere questo incarico e a far parte della squadra dell'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliar".

La dg ha quindi ringraziato "i direttori facenti funzione sanitario e amministrativo, Ferdinando Coghe e Maria Luisa Mastino, che - sottolinea - hanno ricoperto un ruolo delicato con senso di appartenenza e spirito di servizio, lavorando senza sosta e abnegazione per il bene dei cittadini e dei pazienti dell'Aou di Cagliari. Il dottor Coghe e la dottoressa Mastino rimarranno al nostro fianco per portare avanti il compito che la Regione ci ha affidato". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna