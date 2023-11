Nuovi corsi gratuiti per adulti a Cagliari: occasioni di rilancio per maggiorenni disoccupati. Otto percorsi di vari settori, dal visagista al web designer

Dal web designer al visagista, sono tanti gli indirizzi che a Cagliari vengono proposti per la formazione professionale gratuita finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito della nuova offerta di corsi legata ai fabbisogni che le aziende isolane hanno manifestato. Si tratta di corsi di certificazione di profili di qualificazione del Repertorio regionale rivolti a un pubblico maggiorenne, residente o domiciliato in Sardegna, attualmente disoccupato, che abbia reso ai Centri per l’impiego operanti nel territorio regionale la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e avvia stipulato un Patto di Servizio Personalizzato (PSP).

Ulteriore requisito di accesso è il titolo di studio di accesso in base al corrispettivo quadro europeo delle qualificazioni. Nella sede dell’agenzia formativa FormaticaScarl di Cagliari per chi è in possesso almeno della certificazione delle competenze di base acquisite in esito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono presenti corsi per visagista (297 ore) e operatore di assemblaggio mediante saldatura (495 ore). Chi ha ottenuto almeno un attestato di qualifica di operatore professionale può scegliere tra consulente di immagine (198 ore), sommelier (297 ore), Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (297 ore) e tecnico del benessere per estetica (600 ore). Per chi infine è in possesso almeno di un diploma è possibile anche optare per uno dei due percorsi nel settore dell’ICT a scelta tra web designer (594 ore) e systemintegration (495 ore).

Tutti i corsi si svolgono in presenza e prevedono lo svolgimento di circa il 30% del monte ore in azienda, dando la possibilità agli allievi di esercitarsi in contesti lavorativi mettendo da subito in pratica le proprie abilità.

I posti sono limitati poiché il numero massimo di destinatari per ciascun corso è pari a 15: in caso di un numero di domande maggiore si procederà sulla base dell’ordine cronologico di invio della DPT risultante dal SIL.

I partecipanti al corso hanno diritto a un’indennità di frequenza di due euro orari e un’ulteriore indennità parametrata all’indennità di frequenza e al tempo medio di viaggio calcolato su Via Michelin. Ogni candidato può presentare una sola domanda e scegliere un unico corso: lo si fa in via telematica tramite il SIL (https://my.sardegnalavoro.it/Login ) autenticandosi con credenziali TS-CNS o SPID.

Per conoscere meglio i corsi, porre domande e avere assistenza all’iscrizione, FormaticaScarl ha organizzato un open day che si terrà giovedì 30 novembre alle ore 11 nella propria nuova sede di Cagliari, in via Armando Diaz 103 (terzo piano).Per l’occasione verranno presentati anche i nuovi corsi formativi presentati a valere sul catalogo: tecnico di cucina – Cuoco, saldatore nautico, operatore dell’innesto e potatura, coordinatore di servizi ai piani, tecnico dei servizi di porto turistico, addetto termoidraulico.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata https://formatica.it/corsi/pq-cagliari-2/?portfolioCats=60 . Per ricevere assistenza nella presentazione della DPT è possibile rivolgersi a FormaticaScarl al numero di telefono 3703690539 o alla mail [email protected] . Per ogni corso, è necessario inserire l’area territoriale, ovvero Città Metropolitana di Cagliari, il settore e il profilo scelto; i corsi sono contraddistinti da uno specifico codice: 2023SPQ20279922_003825 per Tecnico dell’integrazione di sistemi (System integrator), 2023SPQ20279922_003826 per Web Designer, 2023SP020279922_003827 per Visagista, 2023SP020279922_003828 per Consulente di Immagine, 2023SPQ20279922005071 per Tecnico del benessere per estetica, 2023SPQ20279922_003829 per Sommelier, 2023SPQ20279922_003830 per Operatore di assemblaggio mediante saldatura, 2023SP020279922_003831 per Sapr.