Nuovi contagi a Cuglieri: ora i positivi al coronavirus sono 13

“Visto l’aggravarsi della situazione”, ha proseguito ancora Panichi, “al di là del numero dei contagi sia nel nostro paese che nei paesi limitrofi, invitiamo tutta la popolazione a tenere sempre alta l’attenzione, a continuare a seguire le prescrizioni per evitare il contagio, a evitare contatti esterni, in presenza di sintomi e/o casi sospetti fare la segnalazione al proprio medico di famiglia. Siamo vicini alle persone e alle famiglie coinvolte, alle quali auguriamo al più presto la guarigione e il ritorno ad una vita normale”.

A Cuglieri i residenti attualmente positivi sono 13, sei in più rispetto a due giorni fa. Stamane il sindaco Giovanni Panichi ha fatto sapere che i casi sono legati a quattro diverse occasioni di contagio. Dei 13 positivi, sette sono ricoverati in ospedale, gli altri invece sono in isolamento domiciliare.

Fonte: Link Oristano

