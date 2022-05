L’elenco aggiornato nell’albo del Comune ne conta 59. Tra questi, in attesa di entrare in servizio, anche tre donne: Miriana Musu, Alessia Congiu e Stefania Tatti.

L’ultimo step per l’ingresso in servizio sarà il giuramento.

“L’iter”, spiega il segretario della compagnia, Mario Flore, “prevede le indagini per stabilire che abbiano i requisiti e poi seguiranno le visite mediche per l’idoneità al maneggio di armi”.

“Si tratta di un rinforzo necessario per la compagnia”, spiega il sindaco Patta, “adeguato a sopportare il carico di lavoro e i turni di servizio specialmente nel periodo estivo e durante la campagna antincendio in un territorio vasto come il nostro”.

Nuovi barracelli per la compagnia di Samugheo. La proposta per sei di loro, deliberata dalla giunta comunale guidata dal sindaco Basilio Patta, è stata approvata nei giorni scorsi all’unanimità dal consiglio comunale.

Fonte: Link Oristano

