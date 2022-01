Oristano

Sicurezza e servizi avanzati con il programma rivolto ai piccoli comuni

Sono 83 i paesi dell’Oristanese coinvolti nel programma di interventi di Poste Italiane nei piccoli comuni italiani.

Tra gli interventi ci sono i 14 Atm Postamat installati ad Allai, Baradili, Bidonì, Curcuris, Flussio, Nurachi, Pompu, Sennariolo, Siapiccia, Siris, Soddì, Solarussa, Tadasuni e Tinnura. Altri nove Atm sono stati sostituiti con apparecchi di nuova generazione ad Arborea, Cuglieri, Ghilarza, Marrubiu, Riola Sardo, Samugheo, Santa Giusta, Santu Lussurgiu e Uras.

In 53 località dell’Oristanese Poste ha inoltre promosso progetti di decoro urbano, con il restyling delle tradizionali cassette rosse per la raccolta della corrispondeza. In altri otto centri in cui sono state invece installate le nuove cassette smart, in grado anche di fornire numerose informazioni ai cittadini.

In provincia l’azienda ha potenziato il sistema di videosorveglianza per incrementare la sicurezza, con 109 interventi in 33 uffici, ha potenziato l’organico di quattro sedi durante il periodo estivo nelle principali località caratterizzate da un maggior afflusso turistico, ha installato il Wi-Fi gratuito in 63 uffici, ha promosso i temi della scrittura e della filatelia con due eventi e ha dotato i portalettere di 58 piccoli comuni di mezzi ecologici, a minore impatto ambientale.

I circa 320 interventi realizzati nell’ambito del programma dedicato ai piccoli comuni della provincia di Oristano vanno a inserirsi in un tessuto sociale in cui Poste è presente con 75 uffici, tre centri di distribuzione e otto presidi di distribuzione della corrispondenza e dei pacchi, 40 Atm Postamat e 39 “punti Poste”, ovvero sportelli attivati presso tabaccherie o stazioni di servizio Eni.

