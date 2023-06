Nuovi amici, sorprese e tanto da imparare per i bambini del Microcitemico in gita nell’Oristanese

Oristano

Un sabato tra la 3A di Arborea, il CRES del Sinis e la borgata di Marceddì

Una giornata alla scoperta dell’Oristanese, tra natura e la storia, sorrisi e nuovi amici per venti piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica del Microcitemico di Cagliari. Accompagnati da genitori e alcuni membri dello staff dell’ospedale, sabato hanno partecipato a una gita grazie alle donazioni raccolte con la mostra fotografica “Ali, Occhi, Cuore”.

“Siamo partiti con una visita guidata allo stabilimento della 3A di Arborea”, racconta Manuela Fa, tra gli organizzatori di “Ali,Occhi, Cuore” presenti per l’intera giornata. “Ad accoglierci il vicepresidente della 3A Francesco Arcai e il rombo delle moto de Gli Svalvolati di Cagliari, che ci hanno tenuto compagnia per tutto il giorno”. Presenti l’assessore regionale all’Ambiente Marco Porcu, rimasto con noi per la mattinata, e la coordinatrice della rete regionale delle Aree naturali Elisa Maria Mocci, che ci ha seguiti per tutta la giornata. Entrambi ci hanno dato un prezioso supporto. Anche l’assessora regionale all’Industria Anita Pili è venuta a farci visita”.