Nuove telecamere per la video sorveglianza a Cabras, Baressa, Ollastra, Villaurbana e Zeddiani

Oristano

Via libera dal Comitato provinciale riunito in prefettura

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si è riunito questa mattina in Prefettura a Oristano e ha dato il via libera al potenziamento dei sistemi di video sorveglianza nei comuni di Baressa, Cabras, Ollastra, Villaurbana e Zeddiani.

Presieduta dal prefetto Fabrizio Stelo, presenti i vertici provinciali delle forze dell’ordine e i sindaci dei comuni interessati, la riunione è servita a siglare i Patti per la sicurezza urbana e ad approvare appunto i progetti che prevedono l’installazione di nuove telecamere, con dispositivo di lettura targhe, a presidio dei centri abitati e delle zone periferiche dei cinque Comuni interessati.

“I sistemi di video sorveglianza risultano sempre più strategici per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni criminosi – ha sottolineato il prefetto Stelo – è perciò importante rafforzare e implementare ulteriormente le azioni integrate di salvaguardia, con l’obiettivo di un maggior controllo del territorio e sicurezza urbana”.

Il prefetto ha ringraziato i sindaci per l’attenzione riservata alle problematiche legate alla sicurezza urbana, essenziale per mantenere gli attuali elevati livelli di sicurezza in ambito provinciale e ha sottolineato l’importanza, ormai ampiamente dimostrata, di questi sistemi di deterrenza “fondamentali oltre che per contrastare le forme di illegalità, anche per migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e la promozione del rispetto del decoro urbano”.

Infine, dal prefetto la raccomandazione ai sindaci per “la cura degli impianti, che dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, il posizionamento di adeguata cartellonistica stradale che indichi le aree sottoposte a vigilanza e la massima pubblicità alla cittadinanza”.