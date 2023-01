Santa Giusta

In seguito sarà rifatta anche la rotonda di via Dublino

Partiranno entro la fine di gennaio i lavori di adeguamento della viabilità e delle intersezioni stradali sul tratto tra Oristano e Santa Giusta della Provinciale 56. Il Consorzio Industriale Provinciale di Oristano ha affidato i lavori del primo lotto all’impresa Intercos di Quartu Sant’Elena, che ha presentato un ribasso del 28,209% sul prezzo a base d’asta, con un’offerta di 1.634.681 euro, al netto di Iva, al quale dovranno essere sommati 57.000 euro per gli oneri della sicurezza. La durata prevista dei lavori è sette mesi.

In questa fase i lavori interesseranno in particolare il tratto della sp 56 nel territorio di Santa Giusta. Verranno realizzate una rotonda all’altezza della zona Pip del paese e un’altra all’incrocio tra le vie Parigi e Puccini.

“La firma del contratto con l’azienda che si occuperà dei lavori è prevista nei prossimi giorni”, commenta il direttore generale del Consorzio Industriale Provinciale di Oristano Marcello Siddu, “il cantiere partirà entro la fine del mese. La speranza è che i lavori del primo lotto si possano chiudere ad agosto”.

“Sarà importante in corso d’opera ridurre l’impatto sulla circolazione veicolare. Il tratto della sp 56 interessato dai lavori”, spiega ancora Siddu, “non verrà chiuso completamente. Dove si potrà, il traffico verrà deviato, diversamente si restringerà la carreggiata. Questi aspetti verranno concordati con la polizia locale”.

Il Consorzio Industriale Provinciale di Oristano ha anche presentato all’Assessorato regionale dei Lavori pubblici una richiesta di finanziamento di circa 1,6 milioni di euro per il secondo lotto, quello oristanese, tra le vie Dublino, del Porto e Messina. Il progetto prevede altre due rotatorie tra via Cagliari e via del Porto e tra via Cagliari e via Messina.

Come richiesto dal Comune di Oristano, inoltre sarà presentata una variante in corso d’opera che preveda la sostituzione della rotonda provvisoria autorizzata e realizzata negli anni scorsi all’altezza di via Dublino. Per questa ragione si tornerà quindi in conferenza di servizi.