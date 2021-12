Cagliari

Assegnati i fondi regionali del bando 2021. L’assessore Chessa: “Così facciamo rivivere il commercio nei territori”

Quelli di Torre Grande, Cuglieri e Nurachi sono tra i 35 centri commerciali naturali finanziati dalla Regione con lo scopo di promuovere i centri urbani e tutelare gli esercizi di vicinato.

“Vogliamo far rivivere il commercio nei territori”, ha dichiarato l’assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, Gianni Chessa, “perciò la Regione finanzia i centri commerciali naturali, all’interno dei quali i commercianti si uniscono, fanno sistema, con l’obiettivo di rivitalizzare e valorizzare i centri urbani e promuovere la qualificazione dell’offerta e la migliore accoglienza dei consumatori”.

Stamane Chessa ha presentato i risultati del bando 2021, nella sala conferenze dell’aeroporto di Cagliari. L’assessore ha anche incontrato i rappresentanti dei centri commerciali naturali per discutere del loro ruolo promozionale ed economico.

Il bando regionale per il 2021 prevedeva un contributo per azioni di fidelizzazione e direct marketing, manifestazioni e animazioni, azioni di pubblicità e di comunicazione, servizi diretti all’utenza, valorizzazione architettonica, infrastrutture e mobilità territoriale, consulenze per organizzazione, programmazione e contabili.

“Con questo bando abbiamo realizzato un ottimo risultato quanto ai tempi”, ha proseguito l’esponente della Giunta regionale”. “Dalla pubblicazione del bando alla graduatoria, compresa una successiva integrazione economica e dell’elenco dei beneficiari, è trascorso poco più di un mese: dal 22 ottobre al 26 novembre. La Regione sostiene i centri commerciali naturali per un loro rilancio, trovando le risorse e stanziandole in modo condiviso. Gli aiuti ai centri commerciali naturali sono fondamentali per tutelare gli esercizi di vicinato che rappresentano una presenza sociale importante, soprattutto nei piccoli centri, e che stanno puntando a modernizzare i servizi offerti alla comunità, anche sulla rete, così da soffrire meno la concorrenza dei colossi commerciali”.

Lo stanziamento iniziale di un milione di euro, è stato integrato fino a 1.086.157,17. Di seguito i 35 beneficiari, a ciascuno dei quali andrà un contributo fino a 40mila euro: Gennargentu di Desulo; Corso Garibaldi di Nuoro; Live di San Teodoro; Villasor; Apice di Guspini; Vrores di Fonni; Torre Grande; Welcome To di Sant’Antioco; I Love Sorso; S’Arrocca di Sarroch; Cavour di Sassari; Consorzio Sassari Inn Centro; Acipag Go di Gonnesa; Stelle del Centro di Sassari; Ozieri; Cuglieri; Nurachi; Gadoni; Dolianova; Sant’Anna Arresi; Tonara; Ollolai; Teti; Corso Vittorio Emanuele di Cagliari; Carbonia Produce; Meana Sardo; Oliena; Consorzio Fieristico Sulcitano di Carbonia; Atzara; Pula; Consorzio Centro Storico di Cagliari; Calasetta; Strada Facendo di Cagliari; Centro Storico di Alghero; Consorzio Arcobaleno di Carloforte.

“Abbiamo anche deciso di realizzare uno sportello di supporto per i prossimi bandi”, ha concluso l’assessore Gianni Chessa, “con l’obiettivo di ridurre al massimo gli errori nella formulazione delle domande di contributo. È massimo interesse della Regione distribuire completamente le risorse disponibili, così da poter aiutare concretamente il tessuto produttivo isolano e non disperdere le energie”.

Giovedì, 16 dicembre 2021

