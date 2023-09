Nuove opportunità dalla coltivazione della mandorla, nasce un’associazione di produttori

Baressa

Presentata in occasione della sagra

È nata l’Associazione Sarda Mandorlicoltori (A.S.M.) che si è costituita nella sede del Centro Pilota della mandorla di Baressa in occasione della trentesima Sagra della mandorla. Produttori di tutta la Sardegna si sono riuniti a latere del convegno organizzato dalla Amministrazione Comunale di Baressa e hanno dato vita alla Associazione che raggruppa già ora una ventina di aziende produttrici di mandorle appartenenti a tutte le organizzazioni agricole. Per la maggior parte si tratta di produttori che hanno impiantato mandorleti moderni, ma anche alcuni che dispongono di impianti tradizionali.

A far parte del primo consiglio direttivo sono stati chiamati Ignazio Cirronis (pioniere del biologico in Sardegna) che ricopre la carica di presidente, Milena Olla come vice presidente, Juan Vicente Navarro e Vincenzo Porcina, quali consiglieri.

In Sardegna sono circa 4.000 gli ettari di mandorleti, ma quasi tutti del tipo tradizionale con 120/150 piante ad ettaro, mentre i mandorleti moderni hanno almeno 500 piante ad ettaro.

Recentemente si sono sviluppate filiere di mandorlicoltura moderna che interessano già alcune centinaia di ettari nell’Isola. Una di queste, capofila la OP S’Atra Sardigna, ha avuto approvato sul PNRR un contratto di filiera che prevede la realizzazione del Centro di lavorazione delle mandorle con poco più di 600.000 euro di investimenti.

L’Associazione Sarda Mandorlicoltori ha lo scopo di rappresentare le esigenze e le richieste dei mandorlicoltori sardi, interloquendo con la Regione per lo sviluppo del settore che può rappresentare un’ottima alternativa ai terreni irrigui oggi incolti per due terzi, ma anche a diversi territori abbandonati benché non serviti di irrigazione.

“Oggi”, spiegano dalla nuova Associazione, “solo una mandorla su 10 che vengono utilizzate dagli artigiani dolciari sardi proviene da mandorle della Sardegna ed anche a livello nazionale almeno il 70% delle mandorle utilizzate dall’industria alimentare non è di provenienza italiana: siamo fortemente dipendenti dalle mandorle della California, della Spagna ed anche del Nord Africa”.

“Un ettaro di mandorle su terreni irrigui condotto col sistema intensivo dà un reddito lordo non inferiore ai 15.000 euro con costi di produzione ridotti e che possono essere contenuti grazie alla meccanizzazione della raccolta e di diverse fasi produttive. La mandorlicoltura è possibile anche su terreni non irrigui, con produzione ridotta, ma ugualmente importante”.

Lunedì, 11 settembre 2023