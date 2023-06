Nuove onde gravitazionali, coinvolta l'Inaf di Cagliari - Sardegna

Astronomi di tutto il mondo hanno annunciato di aver trovato prova di una forma di onde gravitazionali a lungo teorizzata che crea un "ronzio di sottofondo" che rimbomba in tutto l'universo. La svolta - realizzata da centinaia di scienziati che utilizzano radiotelescopi in Nord America, Europa, Cina, India e Australia dopo anni di lavoro - è stata salutata come una pietra miliare che apre una nuova finestra sull'universo. L'esistenza di queste onde era stata teorizzata da Albert Einstein ma non era stata mai provata finora

Alla scoperta delle onde gravitazionali a bassissima frequenza e ultra-lunghe hanno contribuito in modo importante l'Europa, con la collaborazione European Pulsar Timing Array (Epta), e l'Italia grazie all'Istituto Nazionale di Astrofisica, con la sua sede di Cagliari, e l'Università di Milano Bicocca. Il risultato, pubblicato in più articoli sulla rivista Astronomy and Astrophysics, si deve a 13 telescopi di tutto il mondo. Di questi, 5 sono europei, fra cui il Sardinia Radio Telescope.

All'interno delle 11 istituzioni europee che fanno parte dell'Epta, astronomi e fisici teorici hanno collaborato per utilizzare i dati relativi a 15 pulsar, stelle molto dense che ruotano su sé stesse, il cui ritmo è alterato dal passaggio delle nuove onde gravitazionali. Distanti dalla Terra e disseminate nella Via Lattea, le pulsar sono diventate un unico rivelatore cosmico ai limiti della fantascienza. Le variazioni nella loro rotazione misurate dai 13 radiotelescopi riflettono infatti le dilatazioni e le compressioni dello spazio-tempo, la cui regolarità ricorda quella del respiro.

L'organizzazione europea ha partecipato a un grande lavoro di squadra con i ricercatori indiani e giapponesi dell'Indian Pulsar Timing Array (InPta) e gli altri cacciatori di pulsar attivi nel mondo, come la collaborazione nordamericana NanoGrav, l'australiana Ppta e la cinese Cpta.

Con il Sardinia RadioTelescope, i radiotelescopi che hanno permesso la scoperta sono l'Effelsberg Radio Telescope in Germania, il Lovell Telescope dell'Osservatorio Jodrell Bank nel Regno Unito, il Nancay Radio Telescope in Francia e il Westerbork Radio Synthesis Telescope nei Paesi Bassi.

Fonte: Ansa Sardegna