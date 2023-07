Nuove discese verso la spiaggia di Funtana Meiga? “Rischio di crolli, non si può improvvisare”

Anche gli interventi in atto a San Giovanni sono il frutto di un attento studio, spiega il sindaco: “Si tratta di una pianificazione importante: le tre discese al mare in costruzione, non sono un progetto nato ieri. Si sta parlando di mezzo milione di euro di risorse per un’opera che è un vanto per la nostra Amministrazione”, dice Abis. “Se i cittadini vedono solo ora la loro costruzione, è perché dietro ci sono anni di lavoro e progettazioni. Oltretutto attualmente si sta lavorando anche sulla gestione idrogeologica di San Giovanni, altra opera molto importante”.

“Questo genere di interventi ha bisogno di una lunga pianificazione, che tenga conto delle condizioni del territorio: Funtana Meiga è soggetta a un forte rischio crolli, per cui è impensabile intervenire senza un progetto, che ha bisogno di autorizzazioni specifiche”, ha spiegato il primo cittadino. “L’Amministrazione si sta impegnando per studiare un piano e nel corso di un triennio ha inoltrato varie richieste all’Assessorato regionale all’Ambiente per il reperimento delle risorse necessarie, troppo ingenti per i soli fondi comunali a disposizione”.

“Non possono essere messi in atto degli interventi improvvisati, senza un adeguato studio del rischio sulla morfologia della costa e gli ingenti fondi necessari. L’amministrazione è al lavoro”. Il sindaco di Cabras Andrea Abis risponde così alla segnalazione dalla borgata di Funtana Meiga sulla pericolosità delle discese verso la spiaggia e all’appello per la costruzione di accessi più sicuri.

Il Comune non si è dimenticato di Funtana Meiga, insomma. “La borgata ha bisogno di un piano analogo a quello previsto per San Giovanni di Sinis. Il che significa che c’è bisogno di tempo, anche solo per ottenere delle autorizzazioni e risorse”, ha continuato il sindaco. “La roccia della costa è fortemente soggetta a crolli: lo scavo attuato negli anni per la costruzione delle discese attuali non ha fatto altro che continuare a danneggiarla. Perciò, dopo la valutazione del rischio, non è detto che queste possano essere mantenute”.

Arriva la risposta anche sulla questione delle disinfestazioni. “Gli interventi di lotta alle zanzare sono gestiti dalla Provincia, alla quale noi facciamo domanda. Sono stati attuati a San Salvatore e San Giovanni, ma hanno avuto un’efficacia limitatissima”, ha dichiarato Abis. “Non esistono più gli interventi a tappeto del passato, con i quali veniva lanciata dagli aerei una miscela di insetticidi per chilometri quadrati. Ora si opera a terra e la presenza degli insetti rimane: ricordo che i focolai di zanzare si sviluppano soprattutto nei giardini privati, perciò se tutti facessimo la nostra parte il fenomeno potrebbe essere contenuto. La presenza di questi insetti è comunque preoccupante ovunque, a causa delle piogge e delle temperature. Non è un problema solamente di Funtana Meiga”.

Un altro punto della segnalazione riguardava la solerzia dei vigili urbani. “Si deve ricordare che il Comune ha ottenuto il possesso delle strade della borgata solo pochi mesi fa. La presenza degli agenti è importante per contrastare un fenomeno che a Funtana Meiga si è ripetuto negli anni, ovvero quello della sosta selvaggia”, ha sottolineato il primo cittadino. “Nella borgata sono presenti sia la segnaletica verticale che quella orizzontale, per regolamentare la sosta. Dunque i vigili stanno facendo il loro lavoro: tutelare le strade e mantenere l’ordine. Non si esclude che per l’anno prossimo possa esserci qualche novità, che quest’anno non era attuabile”.

“L’Amministrazione e il Comune sono al lavoro”, conclude Andrea Abis. “Il nostro impegno verso la borgata continua”.

