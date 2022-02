Oristano

Dalla Regione 46 milioni in tre anni. Le risorse sono previste dalla Finanziaria

Interesserà anche l’Oristanese lo sblocco del turnover dell’agenzia Forestas, una delle misure più attese della nuova Finanziaria regionale. “Un intervento straordinario che mette fine a un’attesa lunga dieci anni e ci consente di raggiungere due obiettivi fondamentali”, ha dichiarato il presidente della Regione, Christian Solinas, “creare occupazione, soprattutto nelle aree a rischio spopolamento ed economicamente più deboli, e tutelare il nostro patrimonio boschivo, ricchezza inestimabile, rafforzando servizi strategici nei territori, come la forestazione, l’antincendio e la protezione civile”.

Nello specifico, si tratta di un piano triennale di assunzioni per il reintegro delle unità di personale per il quale con la Finanziaria appena approvata sono stati stanziati 46 milioni di euro in tre anni: 6 milioni di euro per il 2022 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

“Il blocco del turnover ha ridotto drasticamente il personale di Forestas”, ha proseguito Solinas, “indebolendo i presìdi a tutela del patrimonio forestale minacciato dagli incendi e dal dissesto idrogeologico. Il 2021 è stato un anno con un bilancio pesantissimo sul fronte della lotta al fuoco, che ha portato devastazione all’ambiente danneggiando gravemente molte comunità e aziende agricole. Questo intervento strutturale è indispensabile per mettere in sicurezza i nostri territori grazie a un incremento sostanzioso della forza occupazionale”.

“È stato fatto un passo avanti molto importante”, ha commentato Cristian Pistis della Fai Cisl di Oristano, “assumere nuova forza lavoro significa intervenire sullo spopolamento delle zone interne. In questo momento l’età media del personale di Forestas è molto alta. Con lo sblocco del turnover si può intervenire per abbassarla e investire su importanti attività curate dall’agenzia, come quelle di protezione civile. Penso in particolare alla lotta agli incendi, un fenomeno che purtroppo ha toccato da vicino l’Oristanese la scorsa estate”.

Nell’ultima delibera relativa al fabbisogno triennale, pubblicata da Forestas a dicembre dello scorso anno, risultavano oltre 1.500 posti vacanti in tutta l’isola tra gli operai. Probabilmente, grazie ai 46 milioni garantiti dalla Regione, l’agenzia modificherà a breve il piano del fabbisogno.

Venerdì, 25 febbraio 2022

