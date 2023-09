Nuove accuse contro il cuoco di Mogorella finito in carcere per abusi su una bambina

Mogorella

Antonio Demelas, 71 anni, è indagato anche per la scomparsa dell’ex compagna

Da un anno e mezzo è in cella nel carcere di Uta, e oggi l’ex cuoco di Mogorella Antonio Demelas, 71 anni, si è visto notificare una nuova ordinanza di custodia cautelare per la vicenda degli abusi su una bambina che lo aveva fatto finire dietro le sbarre.

Le indagini dei carabinieri hanno consentito di scoprire ulteriori abusi commessi da Demelas sulla minorenne. Gli approfondimenti investigativi erano stati disposti dalla Procura di Oristano.

I nuovi elementi rafforzano il quadro accusatorio ricostruito in precedenza dal Nucleo investigativo di Oristano, in collaborazione con le compagnie di Mogoro e Ghilarza. L’arresto era scattato nel marzo dello scorso anno.

L’uomo, oggi in pensione, è indagato anche per omicidio nell’inchiesta sulla scomparsa della ex compagna Marina Castangia, di Cabras. Della donna si erano perse le tracce nella primavera del 2021.

Già lo scorso marzo i carabinieri di Selargius si erano presentati nel carcere di Uta e avevano notificato a Demelas un’ulteriore ordinanza di custodia cautelare. In quel caso però a Demelas gli erano stati contestati i reati di rapina aggravata in concorso, lesioni personali in concorso e porto illegali di armi da sparo in concorso.

L’ex cuoco era stato identificato grazie alle tracce lasciate nel 2016 a casa di un uomo che aveva subito una rapina.

