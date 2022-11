Cagliari

Samurai Jack verrà impiegata per progetti sulla legalità che coinvolgeranno minori e disabili

Un anno fa era stata sequestrata perché trasportava un quintale di marjuana proveniente dal Nordafrica, oggi la guardia di finanza di Cagliari hanno affidato Samurai Jack, una barca a vela lunga oltre 16 metri, a un’associazione sportiva che opera nel settore della legalità, la New SardiniaSail. Il valore della barca, recentemente interessata da lavori di manutenzione ordinaria dello scafo curati dai sommozzatori delle fiamme gialle, è di circa 250.000 euro.

Da nove anni, attraverso l’impegnativo e formativo sport della vela, l’associazione si occupa della promozione di progetti di integrazione sociale, in collaborazione con il tribunale dei minori di Cagliari. Le attività sono destinate a ragazzi che hanno avuto problematiche con la giustizia e sono in carico al Dipartimento della Giustizia Minorile della Sardegna e dei Servizi sociali per i minori di Cagliari.

Stamane si è tenuta la cerimonia di consegna della barca a vela, alla presenza del comandante regionale delle fiamme gialle, dei responsabili dell’associazione New SardiniaSail e di una rappresentanza della onlus Polisportiva Olimpia, che si occupa di favorire l’integrazione di giovani disabili.

Samurai Jack è stata accompagnata in mare da una vedetta della guardia di finanza mentre erano al timone dei giovani velisti. L’iniziativa mira a contribuire a dare un’altra occasione a ragazzi che nella vita hanno commesso degli errori.

L’associazione New SardiniaSail, che vede tra i suoi promotori un poliziotto in servizio a Cagliari, ha tra gli obiettivi futuri, raggiungibili pure attraverso questo nuovo natante, quello di promuovere progetti a valenza sociale destinati a studenti delle scuole medie del Cagliaritano, al fine di ridurre il rischio di dispersione scolastica, iniziative a favore di persone disabili, per i noti benefici terapeutici dello sport, nonché per la ricerca e gli studi sulla biodiversità dell’ambiente marino.

La gestione dell’imbarcazione a vela sequestrata sarà curata da un gruppo di lavoro di cui faranno parte anche minori e giovani adulti del centro di giustizia minorile.

Il ruolo sociale svolto dall’attività degli uomini e delle donne della guardia di finanza è testimoniato anche da questo progetto, che grazie alla sensibilità dell’autorità giudiziaria, consente il reimpiego per finalità sociali dei beni sequestrati alle organizzazioni criminali, premiando una trasformazione delle risorse orientata all’evoluzione dello sviluppo locale e ad accrescere il senso civico, portando a momenti di crescita umana nel solco della tutela della legalità.

Martedì, 8 novembre 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.