Si ferma anche Mancosu. Il fantasista rossoblù ha svolto l’allenamento di oggi in personalizzato per via di un fastidio al ginocchio destro. Reparto offensivo in emergenza per Ranieri che deve fare i conti con le assenze di Shomurodov, Lapdula e Oristanio (infortunati) e Luvumbo (convocato in Coppa d’Africa). Parzialmente in gruppo Jacopo Desogus.

Nuova tappa di avvicinamento alla sfida dell’Unipol Domus, la squadra si è allenata oggi al Crai Sport Center di Assemini. Due i gruppi di lavoro che, agli ordini di mister Ranieri e del suo staff, si sono alternati tra campo e palestra. Nel programma di allenamento: circuiti di forza, tecnica ed esercitazioni tattiche con sviluppi di gioco.

Domani mattina, giovedì 11, nuova seduta in vista del Bologna.