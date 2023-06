Nuova tac performante a 128 strati al Policlinico Sassarese - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 23 GIU - Con un investimeno di mezzo milione di euro la Radiologia del Policlinico Sassarese si è dotata di una nuova tac a 128 strati, tra le più performanti in circolazione. L'apparecchiatura, una Somatom Go All di Siemens, porta vantaggi sia per i pazienti, in quanto amplia la rosa delle patologie indagabili, sia per gli operatori, che possono contare su un dispositivo potente e veloce nell'esecuzione delle scansioni.

"I benefici diagnostici che il modello acquisito garantisce sono molteplici. Innanzitutto - spiega il responsabile della Radiologia Gianemilio Zincone - fornisce un'elevata qualità delle immagini. Poi, offre la possibilità di effettuare una più ampia gamma di indagini, dagli studi d'organo a quelli vascolari fino a quelli endoscopici virtuali e studi quantitativi sulle lesioni tumorali". La nuova tac è anche più confortevole per il paziente, che può sdraiarsi comodamente grazie alle dimensioni dell'anello sotto cui passa il lettino, adatto anche a pazienti obesi o a persone di grande struttura corporea.

"La nuova tecnologia - aggiunge Zincone - consente un'importante riduzione della dose di radiazioni al paziente a parità di qualità di immagini. Inoltre, sono stati acquisiti specifici programmi per pazienti in età pediatrica". Il programma iMar di Siemens è particolarmente efficace e applicabile nella fase di post-processing, cioè a esame acquisito, per evitare i problemi causati dalla presenza di artefatti metallici.

"La presenza di oggetti o dispositivi metallici, come protesi o impianti odontoiatrici e artroprotesi ortopediche, determina un deterioramento delle immagini TC. Un problema superabile - chiarisce il responsabile di Radiologia della struttura privata - proprio grazie a questo software". (ANSA).



