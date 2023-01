Nuova Sulcitana, cantieri aperti sino al 30 giugno: prorogati i tempi per la conclusione dei lavori lungo la SS 195 e gli enti preposti invitano gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità imposti, a non sorpassare nei tratti interessati dai lavori e a prestare massima attenzione.

Mezzi e operai ancora all’opera per ulteriori sei mesi: l’Anas comunica la proroga del lavori di ammodernamento della Sulcitana, importante arteria di collegamento percorsa ogni giorno da migliaia di automobilisti. Ancora disagi, quindi, e rallentamenti per una giusta causa, però. Nel comunicato si legge che l’impresa esecutrice dei lavori ha eseguito i lavori lungo l’asse principale che consentono l’esercizio in modalità provvisoria di cantiere dal chilometro 25 al chilometro 30 e degli svincoli di Sarroch, Villa San Pietro e rotatoria R1 di Pula, che rimangono da eseguire lavori di completamento e finitura che potranno comportare la presenza di cantieri temporanei e mobili nel tratto in oggetto fino al collaudo di tutte le opere previste.

Quindi il limite di velocità è di 70 km orari, è imposto il divieto di transito ai veicoli a trazione animale, pedoni velocipedi, ciclomotori, motocicli con cilindrata inferiore a 150 cc, motocarrozzelle, macchine agricole e divieto di sorpasso dal chilometro 28 al km 30 della SS 195 bis nuova Sulcitana in entrambe le direzioni di marcia.

Il limite di velocità è di 30 chilometri orari dal chilometro 29 al 30 in entrambe le direzioni, di 40 km e divieto di sorpasso lungo le rampe degli svincoli di Sarroch e Villa San Pietro.

Insomma, massima attenzione alla segnaletica orizzontale e verticale che indica limitazioni e divieti necessari per garantire la massima sicurezza agli automobilisti.

