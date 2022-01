Vallermosa

Il generale Burgio da Roma per la cerimonia di inaugurazione

Da oggi i carabinieri sono tornati a Vallermosa, grazie all’inaugurazione della nuova stazione, in via Verdi 5. Sono trascorsi quasi otto anni da quando, a causa delle lesioni strutturali nella vecchia sede, il reparto aveva dovuto ripiegare a Siliqua.

Per la cerimonia – con toni sobri e contenuti, a causa della pandemia, ma in un contesto di grande soddisfazione ed emozione – è arrivato da Roma il generale di corpo d’armata Carmelo Burgio (comandante interregionale carabinieri “Podgora”) che si è unito alle autorità civili e militari e al vice sindaco di Vallermosa, Chiara Carta.

In questi otto anni di esilio forzato comunque i carabinieri non hanno mai fatto mancare regolari servizi di vigilanza su quel territorio e costanti rapporti con la popolazione residente, grazie anche all’istituzione di un posto per la ricezione di denunce presso il Comune di Vallermosa.

L’inaugurazione è stata caratterizzata dal passaggio simbolico di una bandiera tricolore dal vice sindaco al comandante della stazione, il maresciallo Andrea Farci. È stata scoperta una targa all’ingresso, prima del taglio del nastro tricolore e della benedizione dei locali da parte del cappellano militare.

L’apertura della nuova stazione è stata possibile grazie soprattutto alla disponibilità della famiglia Cagnacci, a capo della omonima Fondazione proprietaria dello stabile, che si è prodigata quotidianamente per il raggiungimento del risultato in tempi ristretti, consentendo di ricostituire un importante presidio di legalità, in locali completamente ristrutturati e ammodernati.

Giovedì, 20 gennaio 2022