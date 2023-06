Nuova sede per l’ambulatorio di comunità territoriale a Zeddiani

Zeddiani

Da domani nell’ex scuola elementare in via Deledda

Cambia sede l’ambulatorio straordinario di comunità territoriale (Ascot) di Zeddiani.

Da domani, mercoledì 14 giugno, il servizio sarà garantito in via Grazia Deledda 18, nei locali della ex scuola elementare, e non più in via Trento 74.

L’ambulatorio sarà aperto ogni settimana il mercoledì dalle 9 alle 14.

Possono rivolgersi all’Ascot di Zeddiani i cittadini (sprovvisti di medico di medicine generale) residenti in paese e dei vicini centri Narbolia e San Vero Milis.

Martedì, 13 giugno 2023