Iniziare una professione per vera passione, fin dalla più giovane età. Lavorare da dipendente per tanti anni per imparare tutti i trucchi del mestiere e poi decidere di diventare imprenditore dando valore all’enorme esperienza accumulata. Marco Mura è uno dei tanti esempi di successo della piccola imprenditoria locale sarda e dimostra quanto conti avere le idee chiare nella vita. La sua officina Tyres Center quest’anno diventa maggiorenne e fin dall’apertura nel 2004 non ha mai smesso di crescere. Ma il vero salto di qualità è arrivato negli ultimi anni: nel 2018 lo spostamento dell’attività in un locale più grande, moderno e nel pieno centro di Cagliari; poi, due anni dopo, il percorso di sviluppo è stato rafforzato dall’ingresso nel network BestDrive, rete di centri targati Continental specializzati nella manutenzione dell’auto.

Insomma, è ora di festeggiare un po’. E adesso che finalmente c’è la possibilità di farlo in grande stile con amici e clienti, Marco ha deciso di aprire le porte della nuova sede con un evento organizzato insieme a BestDrive.

«Inaugurare una nuova sede BestDrive è sempre un piacere», spiega Dario De Vito, General Manager di Conti Trade Italia, «lo è ancor più con Marco Mura e il suo centro di Cagliari con il quale abbiamo una relazione di lunga data. Il contesto economico che in questi ultimi tempi ci circonda è fonte di incertezza e il ritorno dell’inflazione rende ancor più importante dedicare del tempo alla gestione manageriale della propria attività. Tyres Center rappresenta oggi una realtà importante nel territorio cagliaritano, ci fa piacere che un imprenditore come Marco abbia scelto di condividere con noi una parte del suo percorso di crescita professionale individuando in BestDrive il partner con cui sviluppare e accrescere le proprie competenze per affrontare al meglio il futuro».

In effetti si tratta di una collaborazione davvero di lunga data. Prima dell’ingresso nella rete BestDrive, Marco ha deciso di puntare sui prodotti Continental fin dal’inizio della sua attività. «È stato il primo marchio con cui ho iniziato a collaborare», spiega. «Nel corso del tempo il rapporto si è consolidato. Ogni volta che ci sono stati investimenti importanti da fare, sono sempre stato sostenuto da Continental e quando è arrivata la proposta di entrare in BestDrive, mi è sembrato un passaggio assolutamente naturale».

E questi due anni hanno confermato le aspettative. «La collaborazione è stata molto proficua. In particolare, è stato apprezzato il supporto sulle operazioni di marketing, l’ausilio dal punto di vista tecnico e i corsi d’aggiornamento. E poi, senz’altro, la qualità dei prodotti. Per rendermene conto in prima persona sono stato invitato anche all’evento di lancio del nuovo pneumatico SportContact 7, organizzato da Continental all’Autódromo Internacional do Algarve, in Portogallo. Un prodotto davvero di altissimo livello. Ma anche l’UltraContact si sta dimostrando uno pneumatico all’avanguardia che i clienti apprezzano molto e stiamo infatti vendendo molto bene».

Ma se si chiede a Marco quale sia l’aspetto che apprezza di più di questa collaborazione, la risposta non lascia dubbi. «Uno dei punti centrali che ci ha spinto a scegliere BestDrive è senz’altro l’aspetto umano. Noi sappiamo sempre con chi abbiamo a che fare; ci rapportiamo con visi, persone. Non si tratta di un rapporto unilaterale. Ed è ugualmente importante constatare che un brand di questo livello creda così tanto in noi. Hanno standard molto alti, se investono su questa officina significa che nel nostro piccolo ce la caviamo bene». La stessa fiducia che i clienti ripongono in Marco e nella sua squadra, composta dalla sorella Valentina, da Giulia, da Giovanni e dai due Roberto. «Il cliente è sempre più esigente oggi conferma il titolare di Tyres Center. Non si accontenta di montare uno pneumatico qualsiasi. Lo vuole silenzioso, che offra massima tenuta sul bagnato Insomma, spesso si documenta prima di presentarsi in officina. Poi però una volta arrivato qui sa riconoscere subito competenza e qualità, e si lascia guidare volentieri verso la scelta ottimale».

L'articolo Nuova sede e collaborazione vincente con BestDrive: per Tyres Center è ora di festeggiare proviene da Casteddu On line.