Nuova rotatoria all'ingresso di Sennori entro dicembre - Sardegna

(ANSA) - SENNORI, 30 SET - Entro al fine dell'anno Sennori avrà una nuova rotatoria nell'incrocio tra la strada statale 200 e la circonvallazione, all'ingresso del paese.

I cantieri per l'esecuzione dell'opera, aggiudicata con appalto pubblico alla ditta Sogena, sono stati aperti nel luglio scorso e dovrebbero terminare entro il 31 dicembre. I lavori sono stati finanziati con 300.000 euro, di cui una quota pari a 250.000 a carico dell'amministrazione provinciale di Sassari e la residua parte, pari a 50.000 euro, a carico dell'amministrazione comunale di Sennori.

"La nuova rotatoria eliminerà l'incrocio a raso rendendo quel tratto di strada molto più sicuro e riqualificherà in modo significativo l'ingresso del paese, contribuendo con i tanti altri progetti avviati dall'amministrazione a rinnovare e migliorare l'aspetto e la fruibilità del centro abitato", sottolinea l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Roberto Desini.

La progettazione e la realizzazione della nuova rotatoria ha avuto un lungo iter burocratico a causa delle complessità tecnica e amministrativa dell'opera. I tratti stradali interessati dagli interventi sono infatti di pertinenza dell'Anas per quanto concerne la strada statale e del Comune di Sennori per quanto riguarda la circonvallazione. Per questi motivi il progetto esecutivo è stato redatto con il contributo di un tavolo tecnico con la Provincia di Sassari (con cui è stato stipulato un apposito Accordo di programma), l'Anas e la Polizia locale di Sennori. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna