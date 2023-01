Abbanoa investe ulteriori 200mila di euro per due nuovi interventi di riqualificazione delle reti idriche nel centro abitato di Sarroch. Il primo è già stato aggiudicato e riguarderà la sostituzione di alcune condotte mentre il secondo sarà appalto appena ci sarà il via libera da parte dell’Egas, Ente di Governo d’Ambito della Sardegna, al progetto definitivo esecutivo. In questo caso, è interessata la sostituzione integrale di mezzo chilometro di acquedotto lungo la statale 195 nei pressi dell’ingresso del paese. I due interventi rientrano nel pacchetto complessivo di 27 milioni di euro, approvato dal Consiglio d’Amministrazione guidato dal presidente Franco Piga, destinati a diversi centri dell’Isola per l’efficientamento delle reti idriche: sono risorse ottenute tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione “Fsc”.

Gli interventi. La rete idrica di distribuzione di Sarroch ha uno sviluppo di circa 27 chilometri, è alimentata per gravità dal Serbatoio comunale che ha una portata media annua di circa 31 litri al secondo. La rete è caratterizzata da grandi variazioni altimetriche: ci sono circa 120 metri di dislivello tra la quota di fondo serbatoio ed il punto più basso servito. Pertanto, l’andamento delle pressioni risulta molto variabile, passando da circa 2 bar del nodo più sfavorito ai 12 bar del nodo posto più a valle. In considerazione di tali caratteristiche e carenze della rete idrica di distribuzione di Sarroch, tramite il programma di ingegnerizzazione delle reti, sono stati effettuati studi e misurazioni mirati, dalle quali sono emersi dati e rilevazioni relativi alle principali problematiche riguardanti la rete idrica di distribuzione. Abbanoa, nel corso degli anni ha avviato una campagna di sostituzione delle tubazioni soggette a frequenti rotture sulla base della disponibilità economica, che ha visto la dismissione di numerosi tratti di condotta in materiale plastico o in fibrocemento in favore di tubazioni in ghisa sferoidale. Gli interventi previsti nel presente progetto riguardano la realizzazione di ulteriori opere volte all’efficientamento idraulico, energetico e gestionale delle reti idriche di distribuzione del comune di Sarroch, tutti caratterizzati da un elevato tasso di dispersione idrica.

Ingegnerizzazione delle reti. Sarroch è anche tra i primi trenta Comuni della Sardegna dove si sta portando avanti il progetto “Reti intelligenti” che mira a una drastica riduzione delle perdite. L’efficientamento del sistema idrico si basa su uno studio finalizzato a consentire la distrettualizzazione delle reti tramite il ricorso a sistemi tecnologicamente avanzati nel controllo del corretto funzionamento del servizio con l’obiettivo di renderlo più efficiente. Vengono anche definiti gli interventi da realizzare sia tramite i lavori di manutenzione ordinaria, sia tramite appositi canali d’investimento come i due relativi agli appalti appena aggiudicati per Bosa.

L'articolo Nuova rete idrica “intelligente” a Sarroch: addio alle perdite d’acqua proviene da Casteddu On line.