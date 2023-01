Nuova polemica a Monserrato: “Che fine hanno fatto i parcheggi per i disabili?”

Saranno spostati di qualche metro: la decisione è stata presa dal Comune per far spazio a quelli per le auto elettriche.

“La polizia locale ha già fatto il sopralluogo. Verranno ripristinati sulla stessa via San Lorenzo entrambi i parcheggi. Sia quello per invalidi che quello per le mamme in attesa. È una nostra priorità tracciarli, con regolare ordinanza, poiché sono parcheggi riservati per le categorie protette” spiega il consigliere Saverio De Roma. Ogni dubbio, insomma, è chiarito: la città non è nuova a discutere e dibattere su tutti i punti che interessano la comunità e non sono passati inosservati i nuovi parcheggi con le colonnine elettriche. Domanda lecita e spontanea è stata quella da parte dei cittadini che hanno chiesto quale sarebbe stata l’ubicazione di quelli riservati alle fasce più deboli e l’amministrazione, guidata dal sindaco Tomaso Locci sempre sensibile e attendo a tutte le problematiche ed esigenze della città, prontamente, ha risposto e rassicurato la popolazione.