Nuova ondata maltempo nell'Isola,allerta pioggia e temporali - Sardegna

E' in arrivo in Sardegna una nuova ondata di maltempo. La Protezione civile regionale ha emesso un avviso di condizioni meto avverse valido dalle 8 alla mezzanotte di mercoledì 12 ottobre. Per tutta la giornata l'Isola sarà interessata da precipitazioni a pravelente carattere convettivo, isolate nel settentrione e sparse altrove, con temporali che potranno raggiungere anche forte intensità, cioè cumulare più di 30 millimetri di pioggia in un'ora.

Gli stessi temporali saranno accompagnati da intense raffiche di vento e, talvolta, grandine. Criticità moderata (codice arancione) viene segnalata per rischio idrogeologico sulle aree di allerta dell'Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa, Flumineddu e Tirso; criticità ordinaria (codice giallo) invece per la Gallura e il Logudoro. E i sindaci si preparano ad affrontare eventuali criticità: scuole chiuse a Sarroch, Capoterra, Assemini e Bosa. A Cagliari invece gli orari di apertura e chiusura dei parchi e delle aree verdi comunali potrebbero subire delle restrizioni localizzate dell’ultimo minuto, di pari passo con l’evoluzione dell’allerta meteo.

Fonte: Ansa Sardegna