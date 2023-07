Nuova ondata di grande caldo: temperature sino a 45 gradi anche nella piana oristanese

Oristano

Le previsioni del tempo

Temperature con picchi di 44° C e 45° C nell’Oristanese e nel Campidano sono annunciati dalle previsioni meteo de IlMeteo.it. In arrivo una forte ondata di caldo africano, la seconda di questa estate 2023 e ben più intensa della prima: farà letteralmente schizzare i termometri verso l’alto.

Giovedì prossimo 6 luglio l’anticiclone africano comincerà a dare segnali di risveglio, fanno sapere da IlMeteo.it, riavvicinandosi alle due Isole Maggiori e al comparto tirrenico del nostro Paese. Su queste regioni le temperature faranno già registrare un evidente aumento.

Tra venerdì 7 e sabato 8 luglio l’alta pressione africana sposterà il suo cuore pulsante ancor più verso Nord, riuscendo ad influenzare praticamente tutta l’Italia. Domenica e i giorni a seguire la cartina della Sardegna si colorerà in rosso scuro/nero dove le colonnine di mercurio potranno addirittura superare la soglia dei 40°C, con picchi anche di 44/45°C.

-segue-

Martedì, 4 luglio 2023