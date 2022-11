Cabras

Intervento del consigliere regionale Valter Piscedda, segretario della Commissione Urbanistica

“Occorre un nuovo intervento normativo che consenta in modo chiaro la possibilità di fare una pista ciclopedonale, o di mettere in sicurezza una strada, concertandolo con gli uffici regionali, anche in zona agricola, perché queste cose il Piano paesaggistico regionale le consente”. Lo ha detto il consigliere regionale del Pd Valter Piscedda, intervenendo sul blocco dei lavori per la realizzazione della pista ciclo pedonale nel tratto fra Cabras e Torre Grande, lungo la Provinciale 1.

Nei giorni scorsi il sindaco di Cabras Andrea Abis aveva partecipato alla seduta della Commissione Urbanistica del Consiglio regionale, portando la questione all’attenzione dei consiglieri. E Piscedda in quella Commissione è uno dei segretari. “Il problema”, ha detto il consigliere Pd, “è sorto dopo l’approvazione della legge regionale n° 1 del gennaio 2021, il cosiddetto ‘Piano casa’ del centrodestra, impugnato dal Governo e quasi totalmente annullato dalla Corte costituzionale. Legge a sua volta modificata dalla Omnibus a novembre del 2021, anch’essa impugnata dal Governo, per la quale siamo in attesa ormai a breve del giudizio della Corte costituzionale”.

“Noi come Partito Democratico”, ha proseguito Piscedda, “abbiamo sempre detto che in materia urbanistica occorre agire in linea con il Ppr, e in sintonia con il Governo, con il quale sarebbe sufficiente aprire un tavolo permanente di co-pianificazione, forti sì della nostra autonomia, ma anche rispettosi del dovere del Governo di vigilare sul valore primario del paesaggio”.

“Durante la predisposizione in aula dei quelle due leggi”, ha detto ancora Piscedda, “noi siamo intervenuti cercando di introdurre correttivi che evitassero l’assalto alla diligenza. In alcuni casi ci siamo riusciti, in altri no. Perlomeno abbiamo impedito al centrodestra sardo-leghista di interpretare al ribasso il Ppr e di ridurre le tutele. Abbiamo impedito diverse previsioni di aggressione alle coste e all’agro. In battaglie d’aula così aspre, fatte a colpi di emendamenti e voti segreti, è naturale che ci possa rimettere le penne anche qualche innocente. È il caso del Comune di Cabras. Sono strasicuro che nessun consigliere regionale avesse la volontà di bloccare la messa in sicurezza di quelle strade e la realizzazione delle piste ciclabili. Ma questo sta succedendo. E questo bisogna risolvere”.

Da qui la necessità di un nuovo intervento normativo regionale. “Come Pd”, ha sottolineato il consigliere regionale dell’opposizione, “abbiamo dato la nostra disponibilità a trovare la soluzione in Commissione Urbanistica, coinvolgendo le direzioni generali degli assessorati competenti, e in tal senso c’è la disponibilità di tutta la minoranza. La maggioranza sardo-leghista si è riservata di fare un’interlocuzione interna ai propri gruppi politici. Vedremo cosa decideranno”.

Piscedda ha quindi rispedito al mittente l’accusa di essere i “responsabili della stretta normativa che c’è stata da gennaio 2021 in poi”. “Trovo abbastanza paradossale che questa responsabilità venga attribuita all’opposizione”, ha ribadito l’esponente del Pd, “ma in ogni caso non la vivo come una colpa ma come un merito. Quando aumentano i rischi occorre aumentare le tutele, ed è quello che noi abbiamo cercato di fare, seppur, ripeto, dall’opposizione. Ora noi siamo ancora una volta disponibili a sederci al tavolo di lavoro, in Commissione Urbanistica, per trovare una soluzione e tornare quanto prima in aula per modificare le leggi che la impedirebbero”.

“E per chiarezza”, ha concluso Piscedda, “noi del Pd non siamo così talebani da considerare inviolabile il Ppr, e anzi siamo addirittura disponibili a sederci a un tavolo di lavoro per una sua revisione e attualizzazione, ovviamente di concerto con il Governo, ma riteniamo che in questo caso non sia necessario. È necessario invece porre rimedio subito alle storture legislative prodotte da leggi scritte male. Ma temiamo che questo obbiettivo sia lontano anni luce dalle priorità del centrodestra sardo-leghista. Con riferimento al problema del Comune di Cabras, rispettiamo la necessità che i gruppi politici di maggioranza si confrontino e prendano una decisione, poi vedremo. Noi li aspettiamo”.

