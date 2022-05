Nuova illuminazione a Selargius: torna la luce in via San Martino

Luce nelle strade selargine. Dopo via Gallus, ora tocca a via San Martino, dove è stata ripristinata l’illuminazione. “Grazie al nuovo impianto di illuminazione abbiamo messo in sicurezza una delle strade principali del nostro territorio e dato risposta alle – giustissime – richieste di residenti e commercianti”, ha dichiarato su Facebook il primo cittadino Gigi Concu.

“Un altro piccolo passo per rendere Selargius sicura e decorosa come merita”.