Nuova gestione dei rifiuti a Monserrato: si pagherà di meno grazie alla tariffa puntuale

Monserrato – Nuova gestione dei rifiuti, si pagherà di meno grazie alla tariffa puntuale. Non solo: sarà attivato un servizio di vigilanza su tutto il territorio e uno per sensibilizzare i cittadini a eseguire correttamente la raccolta differenziata. Il sindaco Tomaso Locci: “Presto realizzeremo anche l’ecocentro”.

Dal 1° aprile al via il nuovo appalto, ora è ufficiale: la ditta Gesenu spa subentrerà a Campidano Ambiente. “È quello che i monserratini aspettavano da tanti anni – spiega l’assessore all’ambiente Maristella Lecca – considerato che il vecchio appalto era scaduto da oltre 10 anni. Avremo la tariffa puntuale a partire dall’anno successivo all’aggiudicazione e il servizio della pulizia delle strade. Il mastello avrà il microchip e si pagherà in base al numero degli svuotamenti”.

Tariffe agevolate quindi, l’onere a carico dell’utente sarà ridotto se il conferimento di secco, soprattutto, e umido saranno inferiori. Soddisfazione da parte del primo cittadino Locci che annuncia: “Stiamo ultimando le procedure per la realizzazione dell’ecocentro, entro la fine dell’anno dovrebbe essere pronto”.

Gli uffici preposti infatti stanno completando la progettazione dell’impianto e quella della variante urbanistica dell’area, dopodiché, una volta approvato sia il progetto che la variante urbanistica, si potrà affidare il lavoro per la realizzazione dell’opera.

“L’ufficio ha lavorato celermente, è un successo il risultato che abbiamo ottenuto – sottolinea Lecca –

la gara è stata studiata anche per tutelare gli operatori e quelli a tempo indeterminato, che già lavoravano al comune di Monserrato con la società uscente, verranno integrati da quella appaltatrice. È stata una priorità per noi. Siamo pronti a collaborare con la nuova società affinché ci permetta una crescita in termini di ecosotenibilità, ambiente e pulizia della città”.

Nel nuovo appalto è previsto anche un servizio di vigilanza all’interno del territorio per contrastare l’abbandono dei rifiuti: un aiuto in più, insomma, per l’ amministrazione comunale che già impiega, quotidianamente, forze e risorse per bloccare chi deturpa l’ambiente.

Verrà attivato anche un servizio di educazione rivolto alla popolazione e un contact center in città dove le persone potranno avere supporto e informazioni. È prevista, inoltre, la fornitura delle buste per i mastelli e i sacchi per lo sfalcio del verde.