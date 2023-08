Nuova forte ondata di caldo in arrivo sull’Italia: la Sardegna resterà ai margini?

Meteo Le previsioni per i prossimi giorni nell'Oristanese

Le previsioni per i prossimi giorni nell’Oristanese

A partire dal fine settimana un nuova forte ondata di caldo investirà l’Italia, con temperature che localmente potrebbero raggiungere i 40 gradi. Secondo il meteorologo di Sardegna Clima, Dario Secci, tuttavia, “la Sardegna dovrebbe restarne fortunatamente ai margini”.

Secondo le previsioni di Arpas Sardegna, le temperature già oggi saranno in in leggero aumento, con venti deboli variabili o a regime di brezza. Nell’Oristanese il termometro potrebbe toccare i 39°C di massima, dai 27°C di minima.

Minime in calo domani, quando il termometro – secondo le previsioni Arpas – non supererà i 24°C. Le massime, invece, si assesteranno ancora sui 39°C.

Domenica ci sarà un leggero calo, con 23°C di minima e 37°C di massima.

Secondo i dati del Centro Meteo Italiano, “una circolazione depressionaria risulta in ulteriore approfondimento sul medio Atlantico, andandosi a estendere anche verso le latitudini più basse e andando cosi a schiacciare l’anticiclone delle Azzorre. Di conseguenza avremo una espansione dell’anticiclone africano, il quale andrà a rimontare tra Europa occidentale e Mediterraneo centro-occidentale. Tempo dunque stabile in Italia, ma con ancora qualche temporale pomeridiano a causa di infiltrazioni fresche in quota. Maggiore stabilità dal weekend”.

Venerdì, 18 agosto 2023

