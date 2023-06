Nuova denuncia di molestie a Cagliari,si pensa a maniaco seriale - Sardegna

C'è una seconda vittima a Cagliari del molestatore che a fine maggio ha preso di mira una giovane donna di 32 anni durante una festa al parco di San Michele. Alcuni giorni fa, lunedì 12 giugno, si è presentata ai carabinieri di via Nuoro una studentessa denunciando molestie mentre seguiva i concerti di Ateneika, nell'area del centro universitario sportivo.

Anche lei ha raccontato di essersi appartata nei parcheggi sterrati e di aver subito un'aggressione a sfondo sessuale: lei ha reagito e lui l'avrebbe colpita al volto. La descrizione dell'uomo è la stessa fornita dalla 32enne: giovane, magro, alto, vestito con una felpa col cappuccio.

L'ANSA ha parlato con la prima vittima, ancora sotto choc: ha confermato la sua denuncia e ha rivelato di aver sentito la studentessa molestata per capire se potesse trattarsi dello stesso maniaco: "E' lui", ha detto dopo aver avuto la sua descrizione. Secondo la 32enne questi due casi non sarebbero gli unici: almeno altre sei ragazze sarebbero state molestate tra maggio e giugno nelle zone tra Is Mirrionis, Mulinu Becciu e San Michele. Polizia e carabinieri non hanno ancora ricevuto denunce. Ma il passa parola, dopo il primo caso reso noto, sta spingendo le vittime a trovare il coraggio di rivolgersi alle forze dell'ordine.



Fonte: Ansa Sardegna