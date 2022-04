Nuova centenaria a Seulo: Gesuina Murgia

SEULO. Nuova centenaria a Seulo, il paese della “Blue zone” dove l’aspettativa di vita è superiore rispetto alla media regionale e nazionale. E’ la ventinovesima secondo lo studio effettuato dal genealogista e ricercatore Pino Ledda. Gesuina Murgia, nota Gesùa, è la quarta seulese che nel corso del 2022 ha raggiunto il traguardo del secolo di vita. Un vero e proprio record considerato il numero degli abitanti, appena 785. La neo centenaria quartogenita degli otto figli di Caterina Lai, casalinga, e Pasquale, pastore, è nata a Seulo, in via della Libertà, nei pressi della chiesa parrocchiale della Beata Vergine Immacolata, il 26 aprile 1922, di mercoledì, il giorno in cui la chiesa cattolica venera San Marcellino Martire. Tzia Gesùa ha avuto una infanzia e una adolescenza serena. Ha frequentato le cinque classi della scuola elementare e ha conseguito la licenza con buoni voti. Dopo un breve fidanzamento si è sposata con Salvatore Todde, suo compaesano, nato nel 1921. Il matrimonio è stato celebrato 1l 28 ottobre 1948 dal parroco don Vittorio Cannas. La neo centenaria ha messo al mondo 8 figli, 3 maschi e 5 femmine, dei quali 7 sono ancora in vita: Gianluigi, Liliana, Pasquale, Maria Rita, Lucia, Maria Carmen, Paola. Gesuina Murgia oltre ad accudire la numerosa famiglia, ha anche, quando aveva bisogno, aiutato il marito, negli anni in cui faceva il pastore, e ha trovato pure il tempo da dedicare al suo unico hobby: cucire a macchina. “Era molto brava nonostante fosse un autodidatta – sottolinea la figlia Lucia-. Ha sempre confezionato i vestiti per tutta la famiglia”. Rimasta vedova nel 2013 (il marito è deceduto all’età di 92 anni), vive con le figlie Maria Rita e Lucia entrambe nubili. Purtroppo pur essendo lucida non è più autosufficiente da quando è caduta e si è fratturata il femore. Per il centesimo compleanno i figli le hanno organizzato una festa sobria. Ai festeggiamenti iniziati dopo la messa di ringraziamento celebrata dal parroco padre Joy Mattamal oltre ai figli, ai generi e alle nuore hanno tra gli altri partecipato il fratello novantaquattrenne Adolfo che vive ad Austis, i nove nipoti e i due adorati pronipoti Gabriele e Nicola. Tzia Gesùa ha gradito la visita del sindaco di Seulo Enrico Murgia che le ha esternato gli auguri a nome di tutta la comunità e le ha comunicato che il consiglio comunale le ha conferito l’onorificenza di sindaco onorario. Nonostante la veneranda età Gesuina Murgia è ancora iscritta allo Spi, il sindacato pensionati della Cgil. Dovrebbe essere la più anziana in Sardegna. Paga regolarmente la tessera. Uno dei fratelli di tzia Gesùa, Salvatorangelo, è deceduto il 30 aprile 2017 all’età di 103 anni.

Fonte: La Nuova Sardegna https://www.lanuovasardegna.it/cagliari/cronaca/2022/04/26/news/nuova-centenaria-a-seulo-gesuina-murgia-1.41399988