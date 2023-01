Nuova casa per Fontana Trevi e piazza S.Marco in mattoncini Lego - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 16 GEN - Il museo del mattoncino Karalisbrick si trasferisce. Dopo 21 mesi trascorsi a Sestu il museo dedicato al mattoncino Lego, unico in Sardegna e uno dei pochi al mondo, si trasferirà in pieno centro a Cagliari e più precisamente in Viale Trento 5 nel palazzo storico Luigi Merello.

Saranno presenti oltre 500.000 mattoncini con 11 temi espositivi che spazieranno dai monumenti sardi a Star Wars, da Harry Potter al Signore degli anelli, sino ad arrivare ai diorami ormai noti in tutto il mondo, la Fontana di Trevi e Piazza da Marco, oggi in tour nel Veneto.

Il nuovo museo disporrà del primo Karalisbrick Store, un negozio dedicato al mondo del mattoncino, oltre ad avere un Laboratorio unico per bambini e adulti con la possibilità di festeggiare anche feste di compleanno. Con una grandezza di 260 metri quadrati sarà una meta per famiglie e appassionati con un progetto a 360 gradi pronto a soddisfare le esigenze di chi fa di questo gioco un simbolo da sempre.

"È stata una decisione presa sulla base del potenziale immenso del progetto che vorremmo che prendesse molto più piede nella città di Cagliari che riveste un ruolo importante a livello turistico e di bacino di utenza - spiega all'ANSA il presidente di Karalisbrick Maurizio Lampis -. Il capoluogo avrà finalmente un progetto unico nel mondo Lego con la possibilità di far conoscere questa nuova realtà anche ai potenziali croceristi delle navi e non solo". (ANSA).



