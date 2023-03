Nuova bonifica di ordigni al largo di Capo Frasca: divieti per 12 giorni

Servitù militari Ordinanza della Capitaneria di porto di Oristano

Una motovedetta della Capitaneria di porto

Arbus

Ordinanza della Capitaneria di porto di Oristano

Nuovi divieti nel tratto di mare antistante il promontorio di Arbus, in località Capo Frasca per permettere il brillamento di residui bellici.

Una ordinanza firmata dal comandante della Capitaneria di porto di Oristano, Federico Pucci, impone il divieto di navigazione, la sosta, la pesca, l’attività subacquea e qualsiasi attività diportistica o professionale in genere, ad una distanza di 3000 metri dal punto individuato per il brillamento e ad una distanza di 3000 metri dai sub in immersione.

L’ordinanza e il relativo divieto saranno validi da domani (mercoledì 22 marzo) a domenica 2 aprile.

I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca altro o più grave reato, ai sensi dell’articolo 1231 del Codice della Navigazione.

L’ordinanza segue quella valida nella giornata di giovedì scorso.

Martedì, 21 marzo 2023

