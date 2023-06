Nuova assunzione nello staff del sindaco Littera, polemica a Serramanna

Serramanna – Nuova assunzione nello staff del primo cittadino Littera ma la minoranza non ci sta e vuole vederci chiaro: “Ma il sindaco ha mai lavorato, o collaborato, con la persona selezionata in concomitanza di eventi, manifestazioni politiche?” si interroga Carlo Pahler del gruppo “Serramanna Futura”. Argomento “scottante” che finirà sui banchi del consiglio sotto forma di interrogazione: la questione è nata dopo il bando per l’assunzione a tempo determinato per il conferimento dell’incarico di collaborazione nell’ufficio di staff del sindaco. Il lavoro è stato affidato regolarmente, niente da obiettare, ma il dubbio che sia un “conoscente” di “vecchia” data è sorto dopo una breve e veloce consultazione effettuata dal consigliere che si domanda: “Ma in quanti hanno partecipato se poi è stato prediletto un collaboratore del passato?”. Niente di “scandaloso”, il primo cittadino ha la perfetta possibilità di assumere chi predilige ma “se fosse stato già deciso chi avrebbe ricoperto il ruolo perché è stato attivato allora il bando?”. Nell’interrogazione si chiede al sindaco “se al bando abbiano partecipato anche cittadini di Serramanna, le motivazioni di non selezione/esclusione nell’incarico di collaborazione nell’Ufficio di Staff del Sindaco dei cittadini di Serramanna, se tra i criteri da lui adottati per la selezione della figura di staff avesse contemplato anche la residenza/domicilio nel territorio di Serramanna, e se tra questi vi fosse come parametro la conoscenza del tessuto sociale e le problematiche del territorio in cui viviamo” e “se il sindaco è a conoscenza di eventuali adesioni politiche/partitiche da parte della persona selezionata come collaborazione”.