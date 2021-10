Alle autorità competenti è stata segnalata la presenza di una discarica abusiva per la quale sono ancora in corso le attività investigative finalizzate all’individuazione dei responsabili.

Si è provveduto pertanto alla contestazione di 24 sanzioni amministrative, per un importo complessivo pari a € 14.400, una persona è stata deferita all’Autorità Giudiziaria in quanto ritenuta responsabile della gestione illecita di rifiuti.

Ad esito di un’intensa attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti posta in essere nel periodo periodo estivo dal Nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale e dalla Stazione forestale di Nuoro, sono state individuate diverse persone nell’atto dell’abbandono di sacchetti di immondizia in aree di pertinenza della viabilità comunale, provinciale e statale.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a