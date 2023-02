Nuorese di nuovo imbiancato, neve sino a Siniscola

Nuoro

Raccomandata prudenza lungo le strade

La neve ha nuovamente imbiancato i monti del Nuorese e della Barbagia, sopratutto, interessando anche in modo anomalo il territorio di Siniscola.

Imbiancate le cime più alte che si affacciano lungo la Statale 389 per Lanusei..

Come riferisce il dirigente della Polstrada di Nuoro, Leo Testa, attualmente lungo le strade non si registrano disagi, grazie anche all’intervento degli spazzaneve.

La polizia stradale raccomanda comunque prudenza lungo le strade, sopratutto nelle ore notturne per la possibilità di formazioni di ghiaccio.

“Invito a limitare la circolazione, utilizzando le gomme invernali e portando le catene a bordo in perfetta efficenza”, dice il dirigente della Polstrada di Nuoro, Leo Testa. “Da ricordare che le catene si montano in piazzole o aree di servizio, non in mezzo alla strada perché così si crea pericolo”.

Intanto si teme che la zona orientale della Sardegna possa essere interessata dal cosiddetto uragano mediterraneo, con nubifragi e abbondanti nevicate.

Giovedì, 9 febbraio 2023

commenta

Fonte: Link Oristano