Numeroso pubblico in Friuli per i Giganti di Mont’e Prama: successo per la rassegna tra cultura ed enogastronomia

Cividale del Friuli Mostre, teatro e vetrina per i prodotti tipici. Promossa dalla Fondazione Mont’e Prama e la Fondazione de Claricini Dornpacher Ottimo successo di pubblico agli eventi della tre giorni a base di archeologia, cultura, enogastronomia organizzata dalla Fondazione Mont’e Prama e la Fondazione de Claricini Dornpacher a Cividale del Friuli. La Sardegna e in particolare il sistema Sinis-Mont’e Prama sono stati protagonisti di mostre, conferenze e la degustazione di prodotti tipici. La rassegna, dal titolo “L’Isola dei Giganti e i tesori del Sinis”, rientra in un accordo siglato tra la Fondazione Mont’e Prama e la Fondazione de Claricini Dornpacher, che vedrà in autunno i friulani in Sardegna, esporre le proprie eccellenze a Cabras. Bilancio positivo per il sindaco di Cabras e vicepresidente della Fondazione Mont’e Prama, Andrea Abis: “La manifestazione di Cividale – spiega – aggiunge un altro tassello all’importante attività di scambio e di promozione del territorio Sinis e di Cabras fuori dai confini della Sardegna. Le importanti relazioni createsi ed il numeroso pubblico intervenuto ai vari eventi di questa tre giorni, dimostrano che la strada intrapresa un anno fa da Comune e Fondazione sia quella giusta”.

Il presidente della Fondazione, Anthony Muroni durante la prima giornata della rassegna

Dopo l’inaugurazione (venerdì) della mostra “L’Isola dei Giganti e i Tesori del Sinis”, a cura della Fondazione Mont’e Prama presso il Museo Archeologico Nazionale di Cividale, ieri è stata la volta del racconto sui tesori dell’archeologia sarda ad opera dell’archeologo Giorgio Murru nel corso della conferenza dal titolo “Il Sinis e i suoi tesori archeologici”. Sempre ieri, la sera, spazio anche al teatro con la prima assoluta dello spettacolo “I Giganti di Pietra” di Gianluca Medas andato in scena nel giardino della Villa de Claricini a Bottenicco davanti a un folto pubblico di appassionati. Nel corso delle tre giornate alcune tra le principali aziende enogastronomiche del Sinis hanno raccontato ed esposto i loro prodotti durante le degustazioni a Cividale del Friuli e alla Villa de Claricini di Bottenicco, sotto la regia del Gal Sinis. “Siamo molto soddisfatti per lo straordinario risultato di questa iniziativa – dice Alessandro Murana, presidente del Gal sinis – la partecipazione dei produttori ha dato spessore e contenuto all’iniziativa promossa dalla Fondazione e dal Comune di Cabras. Il Gal Sinis e le imprese hanno offerto una immagine di rete e di integrazione della Sardegna molto apprezzata anche in Friuli”. Oggi l’ultimo atto sempre alla Villa de Claricini, con la partecipazione del presidente della Fondazione Mont’e Prama, Anthony Muroni, e del sindaco di Cabras, Andrea Abis, all’inaugurazione della mostra “Imprevedibilità, contaminazioni artistiche nella Mitteleuropa” a cura della Fondazione de Claricini, con la presenza di numerosi artisti ed esperti provenienti da tutta Europa. “Il connubio tra archeologia, territorio e produzioni tipiche – dice ancora Andrea Abis – deve proseguire. Intessere rapporti e far conoscere il nostro territorio e il nostro patrimonio archeologico è uno degli obiettivi principali della Fondazione e dell’amministrazione comunale. Incrementare gli scambi è fondamentale per lo sviluppo economico locale. La perfetta collaborazione con la cittadina di Cividale del Friuli e la Fondazione de Clraricini Dornpacher è stata determinante per l’ottima riuscita della manifestazione”. La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con i comuni di Cabras, Cividale del Friuli, Premariacco, Moimacco, il Museo Archeologico Nazionale di Cividale il Crp-Sardegna e la Federazione delle Associazioni Sarde in Italia.

L'intervento del presidente del Gal Sinis, Alessandro Murana

Domenica, 19 giugno 2022

