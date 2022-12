Numero emergenze 112, inaugurata centrale operativa Sassari - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 20 DIC - Sebbene già in funzione da due settimane per il territorio di Olbia, è stata inaugurata oggi a Sassari la prima Centrale Unica di Risposta del Numero Unico Europeo per le emergenze-urgenze 112. La sede del nuovo servizio di Areus si trova nel Padiglione 1 del complesso sanitario di Rizzeddu, dove la direttrice generale dell'Azienda, Simonetta Cinzia Bettelini e la project manager NUE112 Michela Cualbu, alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, e del presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, hanno illustrato le attività svolte nella fase di avvio della prima Centrale NUE112 della Sardegna.

Nei primi 15 giorni dall'adozione del Numero Unico di Emergenza 112 nel distretto telefonico di Olbia, le chiamate ricevute a partire dal 29 novembre 2022 sono state 1.541 con una media giornaliera di 103 richieste, trattate mediamente in poco più di 1 minuto e 30 secondi. La metà delle chiamate (763) è stata filtrata e non inviata perché inappropriata mentre l'altra metà è stata inoltrata alle centrali competenti di secondo livello: il 78% all'Emergenza Sanitaria, il 17% alle Forze dell'ordine, il 5% ai Vigili del fuoco.

Il tempo di attesa è in media di 1 minuto e 30 secondi da parte dell'utente, dal momento in cui compone il numero di emergenza alla risposta dell'operatore tecnico NUE112.

In Sardegna il passaggio sarà graduale. Dopo Olbia il servizio sarà esteso al distretto telefonico di Sassari che partirà il 31 gennaio 2023. A seguire, dal 14 febbraio, il nuovo numero sarà introdotto nei distretti di Oristano e Nuoro e infine dal 28 febbraio nel cagliaritano. Da marzo l'unico riferimento per qualsiasi emergenza sarà il numero 1-1-2.

Rimarranno sempre attivi tutti gli altri numeri di emergenza per contattare i Soccorsi sanitari (118), Vigili del Fuoco (115), Arma dei Carabinieri (112), Polizia di Stato (113) e Capitaneria di Porto (1530). Tutte le chiamate, qualsiasi numero di soccorso l'utente comporrà, confluiranno nella CUR NUE112 di Sassari.

(ANSA).



