Numeri fasulli per ottenere gli indennizzi Covid regionali: 34 persone denunciate dalla Finanza

Bosa

L’inchiesta partita dalla Tenenza di Bosa si allarga verso altre province con centinaia di pratiche sospette

Sono 34 le persone denunciate dalla Guardia di finanza di Bosa per percezione indebita di contributi a fondo perduto – complessivamente oltre 300.000 euro – a sostegno degli operatori economici danneggiati dalla pandemia da Covid-19.

Le indagini – che hanno interessato tra gli altri venditori ambulanti, organizzatori di feste e cerimonie, agenzie di viaggio e palestre – erano partite a febbraio 2022.

I controlli hanno riguardato numerosi beneficiari di sovvenzioni una tantum erogate dalla Regione nelle annualità 2020 e 2021 (in base agli articoli 12 e 12 ter della legge regionale 22 del 23 luglio 2020). Incrociando e confrontando i gli importi dichiarati dai percettori dei contributi e quelli disponibili sulle banche dati, le Fiamme gialle hanno verificato il possesso dei requisiti previsti dalla norma regionale. L’operazione Easy Aid è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Oristano.

Sono state inoltre trasmesse alla Procura regionale (Sezione giurisdizionale) della Corte dei conti di Cagliari altrettante segnalazioni per l’accertamento degli eventuali danni erariali e al competente Assessorato della Regione per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Ulteriori 606 posizioni riguardanti altrettante presunte indebite percezioni – per complessivi 4.242.000 euro – che da una prima analisi della documentazione presentata per ottenere i benefici mostrano elementi di criticità analoghi a quelli segnalati alla Procura di Oristano, sono state trasmesse ai reparti del corpo competenti per territorio per maggiori accertamenti.

Uno dei primi passi dell’operazione Easy Aid è stato quello di verificare la corretta presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2019 e 2020, al fine di rilevare l’effettiva diminuzione dei ricavi derivante dai vari lockdown. Sono state scoperte così domande di indennizzo presentate da persone che non avevano presentato alcuna dichiarazione dei redditi o che addirittura non avevano, negli anni in questione, una partita Iva attiva.

Numerosi i casi di coloro che hanno avuto accesso a entrambe le misure di sostegno per gli anni sottoposti a controllo pur non rientrando tra le categorie per le quali la norma consentiva l’accesso al doppio beneficio.

Mercoledì, 19 luglio 2023