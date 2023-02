Numeri da emergenza nel carcere di Uta, che mettono paura: visita dei dirigenti Uil

Cagliari

Grande preoccupazione per una situazione estremamente precaria

Visita nel carcere cagliaritano di Uta di una delegazione della Uil regionale, formata dalla segretaria generale confederale sarda Francesca Ticca, dal segretario generale della UIL-PA polizia penitenziaria Michele Cireddu e dal segretario locale Salvatore Antonio Lai. Al termine dell’iniziativa sono emersi importanti elementi conoscitivi che hanno confermato un quadro davvero preoccupante: i detenuti presenti sono circa 550 di cui più della metà presentano gravi patologie di natura psichiatrica; i detenuti trasportati in pericolo imminente di vita negli ospedali esterni sono stati 48; lo scorso anno sono stati accertati 4500 eventi critici, come i tentativi di suicidio, autolesionismi, scioperi della fame ed altre forme di protesta; nel carcere c’è una carenza dell’organico di circa 100 poliziotti; 18 sono state le aggressioni ai danni dei agenti. Ancora, il personale deve usufruire di ben 6798 giorni di congedo ordinario relativo, sempre per l’anno 2022, oltre alle giornate relative al 2023.

La Uil ha fatto sapere, inoltre, che nel carcere è prevista una sezione dove verranno alloggiati circa 100 detenuti appartenenti al circuito 41 bis che inevitabilmente determineranno ulteriori problemi ad un Istituto in costante difficoltà.

La delegazione sindacale, accolta dal direttore Marco Porcu e dalla comandante degli agenti penitenziari Barbara Caria, ha avuto modo di visitare l’istituto, il maggiore dell’isola e verificare le attività che vengono svolte oltre alle criticità ben delineate dai numeri allarmanti.

Come ha confermato lo stesso direttore del carcere, Marco Porcu, che dirige anche la colonia di Isili, gli eventi critici comprendono episodi di varie intensità. Oltre ai tentativi di suicidio, di aggressione agli agenti, o danneggiamenti di celle ed arredi, in quella voce sono comprese anche le semplici proteste, gli scioperi della fame e le manacce agli stessi operatori.

“I numeri fornitici dalla direzione”, spiega Michele Cireddu, “confermano uno scenario di estrema emergenza, dovuta non solo alle gravissime carenze di organico, ma anche al numero di detenuti con patologie di natura psichiatrica”.

