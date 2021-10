Sedilo

Successo per le manifestazioni Zenias de Atonzu e Ichnos

Doveva dimostrare di essere molto di più del paese dell’Ardia e ci è riuscito. Buon successo a Sedilo per la manifestazione Zenias de Atonzu e Ichnos, svolta nel fine settimana.

“È stata una bellissima manifestazione”, ha commentato il sindaco Salvatore Pes, “che ha messo in luce le produzioni e le attività di Sedilo, tutte di qualità elevata”.

La rassegna ha ospitato anche laboratori didattici, in collaborazione con le associazioni locali e le scuole, visite guidate ai siti culturali e animazione in piazza. Sul palco allestito per l’occasione musica di Ichnos e la consegna del Premio Solidarietà Ichnos 2021 a Gigi Riva: lo ha ritirato il figlio del grande campione, Nicola.

Partecipazione mai vista di pubblico per l’atteso quarto Palio del Guilcier, con sette cavalli in gara. Ha trionfato il paese di Nulvi, con il fantino Federico Guglielmi in sella a Zamura, della Scuderia di Fabrizio di Piazza.

Il secondo posto è andato a Ghilarza, con il fantino Pasquale Salis su Bella chi su sole, della scuderia di Giuseppe Ladu. Ancora sul podio con la medaglia di bronzo Chiaramonti, paese rappresentato dal fantino Giuseppe Piccinnu su Talete Sardo della Scuderia Cadinu.

Fuori dal podio Alghero: la città catalana è arrivata quarta con il fantino Luciano Mannu, che ha montato Artigiano della Scuderia Mannu.