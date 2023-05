Nughedu ha la nuova Giunta comunale: il sindaco Corda firma il decreto

Nughedu Santa Vittoria

Primi impegni con i lavori pubblici e la settimana prossima l’insediamento

Il neo-sindaco di Nughedu Santa Vittoria, Vanessa Corda, ha scelto la squadra che la affiancherà nel guidare il Comune: “Oggi ho firmato il decreto di nomina”, ha fatto sapere.

Affiancherà Corda come vice sindaco Andrea Atzeni, alla sua prima esperienza: avrà le deleghe ad Associazionismo e Politiche giovanili. Marianna Tatti, la più giovane fra gli eletti, si occuperà di Servizi sociali e Istruzione. Per finire Giuseppe Loi, il candidato più votato e già consigliere nella precedente consiliatura, avrà le deleghe a Risorse agricole, Beni ambientali e Politiche forestali.

Il sindaco Vanessa Corda ha tenuto per sé le deleghe di Lavori pubblici e Bilancio.

Già in calendario la data per l’insediamento del nuovo Consiglio comunale: “La seduta si terrà il 9 giugno alle 18”, fa sapere il sindaco. che è già al lavoro. “Ieri ho già incontrato il geometra comunale, con il quale abbiamo parlato dei lavori sulla strada provinciale, dell’intervento urgente di ricostruzione di un muro della scuola materna e di qualche progetto per il cimitero”.

Questa mattina Vanessa Corda era occupata con le pratiche per l’insediamento.

Oltre ai componenti della Giunta, faranno parte del Consiglio anche Salvatore Tatti, Silvana Scanu, Serafino Masala e Serafino Dessì in maggioranza; in minoranza la candidata sindaca sconfitta, Gabriella Tatti, con Serafino Loi e Alessio Cossu.

Mercoledì, 31 maggio 2023