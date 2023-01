Nozze nei luoghi più belli di Cagliari, campagna del Comune - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 28 GEN - Il Comune di Cagliari lancia la nuova campagna di comunicazione per promuovere le location cittadine in cui celebrare matrimoni e unioni civili.

Oltre al Palazzo Civico di via Roma (Sala Matrimoni) e della Municipalità di Pirri, saranno 11 i "posti del cuore": Castello di San Michele, Terrazza del Bastione di Saint Remy, Antico Palazzo di Città, Lazzaretto di Sant'Elia, Giardini Pubblici, Parco dell'Ex Vetreria, Il Ghetto, Spiaggia del Poetto (con undici postazioni) e i privati Palazzo Doglio, Convento di San Giuseppe e lo stabilimento Il Lido.

"In questa veste di protagonista il capoluogo isolano rappresenta un esempio di città a misura d'uomo, moderna, sostenibile, ecologica e di impatto dal punto di vista architettonico e naturalistico. Un mix di ingredienti che, uniti ad un clima invidiabile, ne fanno uno scenario ideale per coronare il sogno di una vita in tutte le stagioni", fa sapere il Comune in una nota.

La campagna si articola in tre video - informativo, emozionale e di focus sulle location - arricchita da immagini fotografiche che aiutano a cogliere le bellezze dei luoghi e raccontano l'unicità dei siti "fuori dal Comune" con testi informativi e testi che ne descrivono gli scenari suggestivi. Il video evocativo inoltre accoglie una "call to action" in lingua inglese, così da rivolgersi anche a un'utenza straniera più ampia La campagna di comunicazione e informazione verrà veicolata dal 28 gennaio con cadenza quindicinale fino al 1 marzo 2023 per poi replicarla periodicamente durante l'anno, attraverso i canali istituzionali di informazione e i canali social del Comune di Cagliari, garantendo l'immediatezza della comunicazione e il raggiungimento di una utenza sempre più ampia.

"Negli ultimi anni - sottolinea l'assessora agli Affari generali Marina Adamo - Cagliari è meta sempre più ambita per matrimoni e unioni civili, questo anche grazie alle sue locations da sogno "fuori dal Comune. Attraverso questa nuova campagna di comunicazione intendiamo scalare la classifica delle top destination weddings promuovendo presso il più ampio pubblico possibile di coppie italiane e straniere tutta la bellezza e le potenzialità di Cagliari in questo settore". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna