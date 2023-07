Novità WhatsApp, arrivano i videomessaggi istantanei: come i vocal ma in versione video

WhatsApp lancia i videomessaggi istantanei: “Sono come i vocali ma in versione video” La differenza principale tra un video normale e un videomessaggio è la possibilità di registrare in tempo reale la clip. Non solo, non potranno essere salvati o inoltrati, e solo il destinatario potrà vederli. Ad annunciare l’arrivo dei videomessaggi è stato Mark Zuckerberg. Da oggi sarà possibile registrare e condividere brevi video personali direttamente nelle chat di WhatsApp. Dopo i messaggi vocali, infatti, che hanno cambiato il modo di comunicare delle persone grazie alla possibilità di condividere la propria voce rapidamente e in sicurezza, ora è il momento dell’evoluzione di questa funzione: i videomessaggi permettono di registrare e condividere brevi video personali direttamente in chat.

I videomessaggi sono un modo per rispondere alle chat in tempo reale. Tempo massimo a disposizione per ogni video: sessanta secondi.