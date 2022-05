L’Asl inoltre ha confermato al sindaco che entro giugno partiranno gli interventi di messa in sicurezza del poliambulatorio di Ales e i tanto attesi lavori di manutenzione ordinaria. “Inoltre”, ha concluso Francesco Mereu, “ci hanno assicurato che è in fase di programmazione anche la realizzazione degli attesi ospedali di comunità di Ales e Terralba. Ci tengo a ringraziare il direttore generale Serusi per l’impegno, l’importante visita odierna da parte di Baccoli, Saba e Dessupoiu è un importante segnale”.

Farmacia territoriale che avrà presto una sala d’attesa per gli utenti, finora costretti ad aspettare il proprio turno all’esterno della struttura. “È stata individuata una sala che verrà adibita a sala d’aspetto”, ha proseguito il presidente del Comitato dei sindaci del Distretto sanitario di Ales-Terralba, “sarà necessario apportare qualche modifica per rendere funzionale questo spazio”.

Francesco Mereu

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail